A Genova, Sardi e Ferrari fanno volare la Vittorino

Quattro medaglie d’oro, quattro d’argento e altrettante di bronzo nel bottino conquistato nei giorni scorsi dai canottieri dalla Vittorino da Feltre sulle acque del bacino di Genova Prà. Un ricco medagliere complessivo così come quello personale firmato dalle giovanissime biancorosse Giorgia Sardi e Viola Ferrari, salite entrambe per ben due volte sul primo gradino del podio.

Giorgia Sardi ha infatti vinto con merito la gara del singolo Under 17 creando il vuoto alle proprie spalle e infliggendo alla medaglia d’argento un distacco di undici secondi; un oro bissato successivamente nella regata del doppio Under 19 con la compagna di squadra Viola Ferrari che, poco dopo, ha fatto il bis vincendo la prova del singolo Under 19.

Nella categoria Under 17 da segnalare anche l’ottima prova del doppio misto della Vittorino formato da Enea Perazzi e e Anna Fugazza, terzo sulla linea del traguardo al termine di un’intensa regata. Quarto posto non lontano dal podio nel singolo per Lorenzo Magnani e nella stessa categoria e specialità sesto posto per Enea Perazzi; Magnani ha poi gareggiato insieme a Enea Giurbino del Rowing Club Genovese nel doppio Under 17, conquistando il quinto posto, e quarto posto nel doppio Under 17 dell’equipaggio biancorosso con Elissa Bosu e l’esordiente Arianna Bonzanini.

Tra gli Under 19, Marco Tinelli e Matteo Sardi hanno gareggiato nel due senza, loro specialità prediletta, vincendo la gara e una meritata medaglia d’oro; i due atleti biancorossi hanno poi gareggiato anche in quattro di coppia con Michele Freschi e Santos Iago Silva della Nino Bixio, conquistando la medaglia d’argento. Argento ad un soffio dall’oro anche per Dario Guerra nel singolo pesi leggeri; il biancorosso ha conquistato un secondo argento nel doppio pesi leggeri insieme a Edoardo Barborino del Rowing Club Genovese.

Nella categoria Senior, quarto posto nel doppio di coppia per Andrea Michelotti (al rientro ad una gara dopo anni di inattività) e Luca Groppi; stesso risultato finale nella specialità del due senza per Luca Groppi e Michele Arata. Tra gli Under 14, presenti atleti della categoria Cadetti (14 anni) e Allievi C (13 anni), che hanno gareggiato sulla distanza di 1000 metri. Tra i Cadetti, medaglia d’argento nel singolo per Riccardo Podestà, promettente atleta, in continuo miglioramento, e terzo posto per il doppio composto da Ettore Tamborlani e Alberto Molari.

Terzo posto tra gli Allievi C per il duo composto da Gabriele Biselli e Luca Santi che ha preceduto altri due equipaggi biancorossi, quello composto da Cassio Previdi e Giovanni e e Giacomo Fontana Struzzi. Non hanno completato la gara, a causa di un embardè, Gabriele Dallarda e Christian Gandolfi. Tra gli Allievi B2, medaglia di bronzo in singolo per per Lorenzo Grazioli, il più giovane biancorosso sceso in acqua che ha gareggiato sulla distanza dei 500 metri.