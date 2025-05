A Quarto arriva la pantera: nasce lo Sporting Club

Un nuovo nome, una nuova immagine, la stessa “anima” sportiva. Da ieri, la storica Polisportiva Lyons Quarto cambia ufficialmente volto diventando Sporting Club Quarto, segnando così anche la rinascita del centro sportivo, profondamente rinnovato grazie alla visione e al lavoro dei sei soci: la presidentessa Arianna Burzoni, il vicepresidente Gian Luca Andrina, Stefano Tosi, Francesco Vanini, Alessandro Abbati e Giuseppe Boeri, ieri presenti insieme a Daniele Moretti e Roberto Muserra dell’Academy Moretti.

Il leone ruggente, storico emblema del centro, passa ora il testimone alla pantera nera, simbolo fortemente voluto dal main sponsor Bft Burzoni, rappresentando anche un tributo alla memoria del fondatore Alberto Burzoni che ha scritto pagine importanti a sostegno dello sport piacentino credendo fortemente nel suo valore sociale.

«Quando abbiamo rilevato il centro di Quarto nel 2021 - dice Arianna Burzoni - c’erano un campo da calcio 11, un campo da calciotto, spogliatoi e una vecchia baracca adibita a bar. Oggi lo Sporting Club Quarto può contare su un campo da calcio a undici con torri faro nuove e manutenzione quotidiana, un campo da calciotto in erba sintetica di ultima generazione, spogliatoi rinnovati, un’accogliente bar-ristorante club house, un nuovo campo da calcio a 5, quattro campi da padel coperti, un’arena polifunzionale per volley e spettacoli, una piscina con area relax, un chiringuito a servizio del padel e della piscina e una palazzina che ospita la palestra Fitness Club Quarto, con nuovi spogliatoi e infermeria. Il tutto migliorando la viabilità, con ampi parcheggi e una grande area verde».

Il tutto, nel nome di Alberto Burzoni: «Questo centro è anche un modo per portare avanti gli insegnamenti di mio padre, che mi ha trasmesso una mentalità sportiva e l’amore per tutto ciò che promuove salute, benessere e crescita personale. Poter offrire ai giovani un luogo sano dove crescere è il nostro obiettivo».

Il centro sportivo ospita anche l’Academy Moretti, capitanata da Daniele Moretti e con Roberto Muserra responsabile organizzativo. Una società calcistica che conta oltre 200 iscritti dai 6 ai 17 anni e 12 squadre.

«Grazie all’ente Parchi Del Ducato - annuncia il sindaco di Gossolengo, Andrea Balestrieri - riceveremo in uso una flotta di biciclette elettriche a pedalata assistita, alcune dislocate anche qui, per dar la possibilità alle persone che frequentano il centro sportivo di noleggiare i mezzi e muoversi sul territorio».

«Una parte del terreno del centro - aggiunge il vicepresidente Andrina - verrà data in uso gratuito alla società Gagabike per gli allenamenti, con l’idea in futuro di realizzare una pista di mountain bike per i più piccoli».

Infine, non mancano iniziative benefiche: il 25 maggio, oltre al torneo di chiusura stagionale del Piace Volley, ci sarà il torneo di padel, con il ricavato devoluto al reparto Malattie infettive dell’ospedale di Piacenza. Il 29 maggio il centro ospiterà il saggio di chiusura della Gymnasium Roller School, mentre il 30 maggio appuntamento con la cena solidale a sostegno del reparto di Gastroenterologia ed Epatologia del nosocomio cittadino.