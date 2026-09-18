A Quarto è tempo di intitolazioni: il campo rinnovato in onore di Alberto Burzoni

Una giornata di calcio, tanti bambini che corrono sul campo, pronti a fidarsi e superarsi. Così voleva essere, e così sarà ricordato, Alberto Burzoni, imprenditore di primo piano del panorama piacentino e grande amico dello sport di casa nostra: in entrambi i casi, il testimone è stato raccolto dalla figlia Arianna. L’appuntamento per sabato, a partire dalle ore 11, allo Sporting Club Quarto, in via Dalla Chiesa, organizzato dalla Academy Moretti. Le partite, che saranno ospitate proprio dal nuovo campo, inizieranno alle ore 14, ma prima, come detto alle 11, ci sarà un altro appuntamento altrettanto importante: l’intitolazione del nuovissimo campo da gioco a undici in sintetico, alla memoria dello stesso Alberto.