A San Damiano decolla anche la solidarietà

Tornerà domenica 15 marzo una delle manifestazioni più suggestive della nostra provincia: la gara di duathlon all'aeroporto militare di San Damiano. Oltre alla location unica, che permetterà l'iscrizione anche agli atleti con disabilità, gli organizzatori di Piacenza Sport hanno voluto anche un risvolto benefico: per ogni iscrizione, due euro finiranno al progetto "Un dono dal cielo".

«L’Aeronautica militare, sempre vicino al del territorio e per il territorio - spiegano i promotori - ha accolto con entusiasmo la richiesta della Federazione italiana triathlon, inoltrata tramite il Coni, di concedere l’utilizzo delle superfici di volo e di alcune strutture dell’aeroporto».

È attesa la partecipazione di 300 atleti, tra donne e uomini: «Grazie alla peculiare location una pista di volo, pianeggiante ed interdetta al traffico veicolare - precisa l'organizzazione - sarà possibile consentire l’iscrizione alla gara anche degli atleti con disabilità. La manifestazione sostiene il progetto solidale “Un dono dal cielo”, iniziativa volta a sostenere tre eccellenze pediatriche italiane (Fondazione Buzzi di Milano, ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma, ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari) con un’unica missione: migliorare la qualità delle cure dei bambini che ogni giorno combattono la loro battaglia più importante. Le donazioni raccolte saranno destinate all’acquisto di apparecchiature e strumenti sanitari indispensabili per i reparti pediatrici delle tre strutture».