A Zona Calcio Estate si presenta Nicolò Araldi

Uno degli allenatori più attesi della prossima stagione che sta per cominciare, Nicolò Araldi, si "presenterà" questa sera a Zona Calcio Estate, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30 dalla piscina di Borgonovo.

Araldi, dopo un lungo e fortunato percorso nel settore giovanile del Fiorenzuola (culminato con la finale nazionale Juniores) è stato scelto dalla società del presidente Luigi Pinalli come uomo del rilancio, dopo la retrocessione in Eccellenza. Giovane, ma con le idee molto chiare, Araldi si racconterà a 360 gradi, dalle giovanili nel Parma, alla decisione di abbandonare prima dei 30 anni il calcio giocato per passare subito in panchina. cominciando da bambini.

Nella seconda parte, linea al Poliambulatorio Gymed, per conoscere gli esercizi ideali per mantenersi in forma anche durante il periodo estivo.

Zona Calcio Estate può essere vista anche in streaming sul sito www.liberta.it, dove si possono trovare anche tutte le puntate in demand.