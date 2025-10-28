A Zona Sport il baby campione di kart e l'asso del rugby Andrea Lovotti

Questa sera alle 21 su Telelibertà nuovo appuntamento con Zona Sport, il format condotto dal giornalista Marcello Tassi e Selina Pozzi. La prima parte sarà dedicata al rugby di Serie A con il Piacenza Rugby: ospiti Andrea Lovotti, pilone internazionale tornato quest'anno in terra natìa, e il giornalista Leonardo Piriti, che commenteranno risultati, percorso della squadra e obiettivi futuri.

Nella seconda parte, spazio al karate con Eva Dallavalle, vicecampionessa italiana Under 18, e il maestro del Karate Piacenza Farnesiana, Gian Luigi Boselli: racconteranno l’impresa di Urbino, il lavoro con i giovani e il rapporto speciale tra allieva e maestro.

Gran finale dedicato ai go-kart con il piccolo Alexander Cavaciuti, campione italiano Micro Rotax 2025, accompagnato dal padre Gian Piero: tra racconti di famiglia, sogni, gare e la Rotax Academy con Kimi Raikkonen, si racconterà il percorso del giovane talento piacentino.

Foto, video e contributi esclusivi completano la puntata, disponibile on demand sul sito Libertà.it e in replica domani alle 11.15 e 18.40, e giovedì alle 9.00 e 13.35.