A Zona Sport la cavalcata del Tennis Borgotrebbia

Questa sera alle 21 su Telelibertà torna Zona Sport, format condotto dal giornalista Marcello Tassi e Selina Pozzi. Nella prima parte riflettori sulla storica promozione in A1 del Tennis Borgotrebbia, un’impresa che verrà rivissuta insieme al patron Lorenzo Marchi, al direttore tecnico Gianluca Beghi e ai giovani talenti del vivaio piacentino Alessandro Sartori e Luca Galazzetti.

La seconda parte sarà dedicata al basket con Caterina Zanardi, presidente della Bakery, e all’ala dell’Assigeco Massimiliano Ferraro. Finale dedicato al Piacenza Rugby con il pilone biancorosso Daniele Greco e al giornalista di Libertà Leonardo Piriti.

Le repliche di Zona Sport andranno in onda domani alle 11.15 e alle 18.40, giovedì alle 9.00 e alle 13.35, sempre on demand su Liberta.it.