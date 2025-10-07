A Zona Sport l'impresa di Armando Rigolli

Dopo le emozioni della scorsa settimana con l’argento mondiale di Andrea Dallavalle nel salto triplo, questa sera alle 21 torna sul canale 76 del digitale terrestre (e in streaming on demand su www.liberta.it) il nuovo appuntamento con “Zona Sport”, il salotto di Telelibertà dedicato allo sport piacentino condotto da Marcello Tassi con la co-conduzione di Selina Pozzi.

La terza puntata della nuova stagione si apre con un viaggio unico tra fatica, panorami e resistenza estrema: protagonista è Armando Rigolli, 67 anni, dei “Lupi d’Appennino”, reduce dall’impresa al Tor des Géants, il mitico ultra trail di 360 chilometri ai piedi dei Quattromila valdostani. Con lui in studio anche Elio Piccoli, presidente del gruppo, per raccontare emozioni e soddisfazioni di una sfida che mette alla prova corpo e mente.

Nella seconda parte, spazio ai giovani talenti del canottaggio piacentino. Riflettori puntati sulle due storiche società cittadine, Vittorino da Feltre e Nino Bixio, rappresentate da Marco Tinelli, Viola Ferrari, Michele Freschi e Iago Silva Santos. Giovanissimi, già protagonisti a livello nazionale, racconteranno sogni, sacrifici e risultati conquistati in acqua, tra scuola e barca.

Gran chiusura dedicata alle arti marziali: in studio Davide Colla, maestro della Yama Arashi, insieme a tre atlete straordinarie reduci dagli Europei giovanili di kickboxing di Jesolo. Matilde Cutaia, Layla e Somaya El Hayek porteranno il racconto di cinque medaglie che arricchiscono il palmarès della palestra piacentina, orgoglio del territorio.

Come sempre, non mancherà la rubrica di fitness firmata Acrobatic. Replica domani alle 11.15 e alle 18, giovedì alle 9 e alle 13.35.