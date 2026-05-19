Ad Agazzano parte la missione-salvataggio per preservare l'Eccellenza

La famiglia Groppalli lascia il calcio e l’Agazzanese, ma in paese è partito il tentativo di salvare la categoria, ovvero l’Eccellenza, che la società granata ha frequentato per un decennio con ottimi risultati. Con l’addio del presidente Riccardo Groppalli, si apre uno scenario molto incerto: un gruppo di calciofili agazzanesi sta tentando di trovare almeno una figura che possa rappresentare sponsor principale in vista della prossima stagione, da affrontare con squadra e mister giovani, evitando così di precipitare in Terza Categoria o, la peggiore delle ipotesi, che il calcio granata finisca con l’uscita di scena presidenziale.