Addio a "cavallo pazzo" Manera, freccia del Piace di GB Fabbri

E' stato uno dei simboli del mitico Piacenza di G.B. Fabbri e una delle armi più affilate a disposizione del tecnico che, nell'indimenticato campionato 74/75, condusse i biancorossi in Serie B. E' morto all'età di 78 anni Mario Manera, ex terzino sinistro che i piacentini non hanno mai dimenticato, così come quella squadra capace di vincere e divertire con il suo calcio all'avanguardia. Soprannominato "cavallo pazzo", il difensore pavese indossò la maglia del Piacenza per quattro stagioni, dal 74 al 78. Chiuse la sua carriera al Pro Piacenza con un epilogo assai movimentato che comportò una squalifica a vita dopo aver affrontato il direttore di gara di una gara tra i rossoneri e il Casorate.

1975-00-00-Calcio Piacenza 1975-1976 Manera (18)