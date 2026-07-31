Addio a Franco Baresi, il "Kaiser Franz" che fece la storia (e pianse) contro il Piace

La scomparsa di Franco Baresi, spentosi a 66 anni, tocca nel profondo anche la memoria del Piacenza Calcio . Negli anni Novanta, il mitico "Kaiser Franz" rossonero ha incrociato più volte il Piace in Serie A. Quell'inconfondibile braccio alzato a chiamare il fuorigioco e le chiusure geometriche del leggendario libero del Milan sono stati ostacoli insormontabili per gli attaccanti biancorossi all’allora stadio Galleana, teatro di sfide epiche ad altissima tensione.

Tra la tifoseria piacentina e lo storico capitano la rivalità era accesa, complice anche il mai digerito "pasticcio" di San Siro del 1994 contro la Reggiana, che costò la retrocessione agli emiliani. I tifosi del Piace non gli risparmiarono fischi e contestazioni feroci per tutti i novanta minuti di un memorabile Piacenza-Milan, al punto da far uscire il fuoriclasse in lacrime dal campo a fine partita.

Eppure, oggi che il calcio italiano piange uno dei suoi difensori più iconici di sempre, anche Piacenza riconosce la grandezza di un avversario straordinario. Baresi incarnava il difensore perfetto: elegante, implacabile e carismatico.

Un leader d'altri tempi che ha nobilitato la massima serie e ha reso grandi persino le battaglie di provincia. Con la sua scomparsa se ne va una bandiera irripetibile del nostro sport, un monumento che ha saputo farsi rispettare anche dove la rivalità era più dura.