Agazzanese-Pontenure anticipo playoff
Undici squadre piacentine impegnate oggi negli anticipi di campionato
Marco Villaggi
|2 ore fa
Nell’ultima tornata degli anticipi di stampo regionale, spazio in primo luogo ad uno dei due derby della 27ª d’Eccellenza che si gioca ad Agazzano tra la locale compagine di mister Gianluca Piccinini e la Pontenurese di Nicholas Rizzelli. Derby a parti invertite rispetto alle previsioni, cioè con la matricola ospite che staziona al quarto posto con 53 punti all’attivo, in area playoff, mentre il team granata, affiancato al Brescello, è sesto a -10 dall’avversaria odierna e a 9 lunghezze dalla quinta piazza utile per la disputa degli spareggi, detenuta dal Terre di Castelli.
Tra gli altri antipasti di giornata il derby di Prima tra Arquatese (35) e Vigolzone (25), con posta che fa gola per mire opposte come in quello di Seconda tra Caorso (18) e Podenzano (31).
Cadeo (35) per consolidarsi nei playoff contro il Football Club 70 (28).
Nel girone A di Terza la Travese (32) chiede strada al San Filippo Neri (6), mentre nel B la damigella Gropparello (36) è di scena sul campo de Il Ponte (21) e la Primogenita (19) a domicilio della Fortitudo (27).
