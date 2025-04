Agguato granata e il Nibbiano è raggiunto in vetta a 90' dalla fine

Un derby che non ha tradito le attese e che costa il primato solitario al Nibbiano&Valtidone che, all’ultima giornata, nello scontro al vertice con la Correggese, dovrà forzatamente mettere le mani sui tre punti per centrare il primo, storico sbarco in Serie D.

Con l’Agazzanese, la squadra di Rastelli è passata in vantaggio nel corso del primo tempo grazie a capitan Jakimovski, uomo simbolo della formazione valtidonese e che, nonostante le 38 primavere, è risultato decisivo in uno dei match più temuti. Nella ripresa, è stato Leone a firmare il pari momentaneo prima dell’irruzione in scena del solito bomber implacabile, Domenico Grasso che ha firmato la rete del 2-1. Nel finale, l'ex Fiorenzuola Concari ha messo a segno la rete che ha gelato i valtidonesi e regalato all'Agazzanese un pareggio di grande prestigio ma che potrebbe non bastare per centrare l'approdo ai playoff (8 punti di distacco dalla Vianese). Come detto, Correggese vittoriosa per 2-0 sul Gotico Garibaldina che, terminasse oggi il torneo di Eccellenza, retrocederebbe senza passare attraverso i playout a causa del distacco di 8 punti dall’Arcetana.

In Promozione, la Pontenurese sbanca il campo di Alseno grazie ai gol di Storchi, Cossetti e al decisivo centro di Rizzi e, a 90' dalla fine, con il concomitante e rocambolesco pareggio della Bobbiese sul campo di Medesano, nell'ultimo turno le basterà un pareggio per centrare il ritorno al piano superiore.

In Prima Categoria, retrocessione matematica per la Virtus Piacenza, piegata in casa dal Junior Drago mentre è sempre più complciata la situazione del Vigolzone, le cui speranze di aggancio alla zona playout sono appese a un filo.

In Seconda Categoria doveva essere la giornata della Pianellese, ko in casa per mano di un sorprendente San Giuseppe. Non ne approfitta appieno il San Lazzaro, fermato sul pari dal Rottofreno: a 90' dalla fine, valtidonesi a +3 sui bianconeri. In coda, il RiverNiviano torna ultimo della casse e gli ultimi 90' si preannunciano di fuoco.

Per finire, sorpresa anche in Terza Categoria dove la Travese ferma la Polisportiva Samurai sul 2-2: la Podenzanese, a un turno dalla fine, è a -1 da Marzeglia e compagni che all'ultima curva affronteranno la Folgore, mentre i valnuresi sono attesi dall'impegno casalingo con la Turris.

Eccellenza

Agazzanese-Nibbiano&V. 2-2

BrescelloPiccardo-Salso. 4-0

Zola Predosa-Vianese 1-3

Colorno-Virtus Castelfranco 2-0

Correggese-Gotico Garibaldina 2-0

Fabbrico-Borgo S. Donnino 3-2

Fidentina-Rolo 2-3

Sp. Scandiano-R. Formigine 1-5

Terre di Castelli-Arcetana 2-2

Promozione

Alsenese-Pontenurese 2-3

Bibbiano-Sorbolo 2-1

Boretto-Terme Monticelli2-3

CarpaChero-CastFontana 1-1

Fidenza-Vezzano 1-1

Fornovo M.-Bobbiese 3-3

Luzzara-Sannazzarese 1-0

Masone-Bagnolese 0-0

Montecchio-Carignano 1-2

Prima Categoria

Borgonovese-Vigolo 0-1

Noceto-Arquatese 3-2

San Secondo-Busseto 2-1

Soragna-Lugagnanese 0-2

Spes-Ziano 1-1

Vigolzone-Sarmatese 0-1

Virtus Piacenza-Junior Drago 1-2

Zibello-Sporting Fiorenzuola 0-1

Seconda Categoria (G. A)

BobbioPerino-B.F. Bettola 0-1

Caorso-Libertas 2-1

San Corrado-GossolengoP. 1-0

Pianellese-San Giuseppe 0-1

Podenzano-San Polo 0-1

Riverniviano-Pontolliese 2-2

Rottofreno-San Lazzaro F. 0-0

Seconda Categoria (G.B)

Cadeo-Levante 0-1

Combisalso-Torrile 0-0

Fonta Calcio-San Polo Pr 1-2

Fontevivo-Fontanellatese 1-1

Gattatico-Viarolese Sissa 0-3

Salicetese-Pro Villanova 3-1

San Lorenzo-Fulgor Fiorenzuola 3-2

Terza Categoria

Alseno-Vernasca 1-2

Atletico Pontolliese-S. Rocco 0-1

Corte Calcio-Podenzanese 1-4

Folgore-Bivio Volante 3-1

Gropparello-Primogenita 3-1

Omi Academy-Gerbidosipa 2-1

Travese-Pol. Samurai 2-2

Turris-San Filippo Neri 1-0