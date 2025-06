Al Dordoni splende il giavellotto d’argento di Fontana

Il memorial intitolato a Giuseppe Capucciati viene soltanto sfiorato, ma la prestazioni del piacentino Norberto Fontana è la pagina più bella dell’edizione 2025 del meeting d’estate “Città di Piacenza”, organizzato dall’Atletica Piacenza. Il campus “Pino Dordoni” è stato teatro delle competizioni regionali su pista che hanno visto protagonisti ben 370 atleti, che si sono dati battaglia nelle discipline 100 e 400 metri Uomini e Donne, 400 ostacoli Uomini, Donne e Allievi, 80 metri Cadetti e Cadette, 600 metri Ragazzi e Ragazze, 800 metri Donne, 1.500 metri Uomini, salto in lungo Uomini, salto in alto e triplo Donne, lancio del giavellotto Uomini e lancio del disco Donne.

Quest’anno c’erano in palio due premi speciali, i memorial “Fratelli Baldini” per il vincitore del salto in lungo e “Giuseppe Capucciati" per il primo classificato del lancio del giavellotto. Norberto Fontana dell’Atletica Cinque Cerchi ha scagliato il suo giavellotto a 65,16 metri, ma è stato superato da Mattia Zoppi del Cremona Sportiva Atletica Arvedi che ha raggiunto la misura di 65,80.

Atletica Piacenza che festeggia per la “doppietta” nei 600 metri Ragazzi vinti con Edoardo Millione davanti al compagno di squadra Milo Perotti, terzo Samuele Gomez dell’Atletica Cinque Cerchi a completare un podio tutto piacentino. Secondo anche il biancorosso Nicolò Losi negli 80 metri Cadetti; terzo, infine, Gianmatteo Bisi dell’Atletica Cinque Cerchi nei 400 ostacoli Allievi.

In gara con i normodotati nel salto in lungo anche Roberto La Barbera, atleta paralimpico di 58 anni.