Al Garilli questa volta è stata una super festa della pallavolo. LE FOTO

«Centocinque squadre suddivise in 16 campi in tutte le categorie fino agli 11 anni: dobbiamo solamente dire grazie al Piacenza Calcio che ci ha permesso di utilizzare per la prima volta questo bellissimo impianto per un evento imperdibile per i piccoli e le loro famiglie». Elisa Ghezzi, presidente provinciale Fipav, ha commentato così lo straordinario successo di Pallavolandia, evento andato in scena sul manto erboso del Garllli dove erano oltre 430 gli atleti, mentre sugli spalti genitori e amici hanno incitato al massimo, nonostante il clima amichevole e di divertimento. Provenienti da tutta la provincia le società rappresentate: Mio Volley, Castellana, River Volley, Gossolengo, Libertas, Volley Academy Piacenza, Alseno Volley, Arda Volley, Gas Sales Volley, Carpaneto e San Giorgio, c’è chi si è presentato con più di una squadra dai nomi fantasiosi come «Zebre», «Pantere», «Lucciole», «Giraffe» o «Coccinelle». Il gran finale sono state poi le premiazioni dei campionati provinciali, con due ex campioni d’eccezione come Luca Tencati e Alessandro Fei a distribuire le coppe.

Pallavolandia è stato evento fortemente voluto da Alessandro De Santis, vicepresidente del Piacenza Calcio e anche del River Volley Decalacque. Un evento che ha avuto scopo benefico, con la raccolta di fondi da devolvere ad Amop Piacenza.

LA FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI