Albertazzi-Clementi, coppia d'oro del CrossFit Piacenza

Claudia Albertazzi e Marco Clementi, nella categoria Master 80, hanno trionfato al Summer in the city di Busto Arsizio. Si tratta dei due atleti del Team CrossFit Piacenza che nel prestigioso appuntamento lombardo, hanno sbaragliato la concorrenza, conquistando la loro prima vittoria in carriera. Lei dipendente Ausl nell'ambito della medicina del lavoro, geometra lui, entrambi nutrono una passione enorme per la disciplina che anche nel Piacentino sta facendo sempre più adepti. Una metodologia d'allenamento ad alta intensità e che è divenuta nel tempo anche disciplina agonistica. "A me ha cambiato la vita" ha detto senza mezzi termini l'atleta piacentina che, come il collega di vittorie, è allenata da Riccardo Bassani. Leggi tutto qui