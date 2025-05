Alberto Cavalieri vola tra i salti dell'Isola d'Elba

Due giorni straordinari per il gruppo del Lugagnano Off Road, impegnato all'Isola d’Elba per la Capoliveri Legend Cup. Nella prima prova del circuito Uci World Cup Marathon, sui 65 km (dislivello 1.600 metri) del tracciato, splendida prestazione da parte di Alberto Cavalieri, quattordicesimo tra gli under 23. Nella gara nazionale, ma sempre sulla stessa distanza, Carlo Zuccolini (85° assoluto) chiude settimo tra i master 6 (55/59).

Nella seconda giornata, spazio alla specialità olimpica del cross country: i due Junior (17/18 anni) hanno partecipato alla prova del circuito Uci Junior Series, quindi i risultati ottenuti da Rayan El Meksali (54°) e Matteo Mazza (60°) sono da considerare significativi.

Nelle categorie agonistiche giovanili, si è corso per il circuito dell’Italia Bike Cup Young. Top ten conquistata dalla dinamica Emanuela Cavalieri che chiude nona tra le Allieve del secondo anno (16 anni). In campo maschile, Luca Franchini e Filippo Cavalieri, sfiorano l’obiettivo di andare a punti, chiudendo rispettivamente al 26° posto tra gli Esordienti del primo anno (13 anni) al 27° posto tra gli Allievi del secondo anno (16 anni). Un plauso anche a Nicolò Castellana giunto al 35° posto tra gli Esordienti del secondo anno (14 anni).

Trasferta in Piemonte

Cinque atleti della società piacentina, si sono recati, domenica, a Sant’Anna di Monteu Roero (Cuneo) per partecipare al cross country valido come prova dell’Xco Coppa Piemonte, nonché prova unica del campionato regionale Fci Piemonte per Esordienti ed Allievi. Negli Esordienti del primo anno (13 anni) Gianluca Gaudenzi chiude al 24° posto, con Lorenzo Sesenna trentanovesimo tra gli Esordienti del secondo anno (14 anni). Negli Allievi del primo anno (15 anni) Mathieu Longinotti termina la sua gara al 23° posto. Sfiora la top Federico Mulazzi giungendo undicesimo nella prova riservata agli Allievi del secondo anno (16 anni). Top ten conquistata da parte dello junior (17/18 anni) Federico Tonoli che archivia la sua prova all’ottavo posto.