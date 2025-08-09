Alla festa del Candia, il Piace ne fa tre alla Bobbiese
Grande entusiasmo sul campo dei trebbiensi dove i biancorossi hanno sostenuto il secondo test amichevole fornendo ancora buone sensazioni
Gabriele Faravelli
August 9, 2025|2 ore fa
Seconda vittoria consecutiva in amichevole per il Piace che batte 3-0 la Bobbiese sul campo di Bobbio. Nel primo tempo apre le marcature il calcio di rigore di Taugourdeau per fallo su Ciuffo, nella ripresa raddoppio di Bertin con una bella azione personale e 3-0 finale di Michele Trombetta per fallo su Nicolò Trombetta. Una gara divertente disputata di fronte alle gremite tribune del Candia. Grande entusiasmo per il Piace ovviamente, ma anche per la matricola di Eccellenza allenata da mister Dario Bongiorni.
BOBBIESE 0
PIACENZA 3
PIACENZA (4-3-3): Kolgecaj; Ciuffo, Sbardella, Martinelli, Bertin; Poledri, Taugourdeau, Putzolu; Mustacchio, Pino, Garnero. Entrati: Akamin, Cabri, Campagna, Giardino, Lucino, Pizzi, Ribero, Sollini, Trombetta M., Trombetta N. All. Franzini.
BOBBIESE: Ansaldi, Cloralio, Metti, Bongiorni, Balbo, Compaore, Biolchi, Koci, Scabini, Imprezzabile, Guglielmetti. Entrati: Tessera, Di Maio, Borsatti, Curti, Gambazza, Blanco, Velardi, Coles. All. Bongiorni.
Reti: 15' pt rig. Taugourdeau (P), 12' st Bertin (P), 42' st rig. Trombetta (P).
Arbitro: Lecca (Piacenza), assistenti Squittieri (Piacenza) e Auriemma (Piacenza).
LA FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI