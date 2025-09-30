Alle 21 a Zona Sport l’argento mondiale Andrea Dallavalle

Zona Sport”. Al fianco del giornalista Marcello Tassi, confermata la presenza della co- conduttrice Selina Pozzi, in uno studio completamente rinnovato. Dopo il grande debutto della scorsa settimana, questa sera alle 21 torna l’appuntamento sul canale 76 del digitale terrestre (e in streaming on demand su www.liberta.it ) con la seconda puntata della nuova stagione di “”. Al fianco del giornalista, confermata la presenza della co- conduttrice, in uno studio completamente rinnovato.

Si parte “volando” verso Tokyo: protagonista della prima parte è Andrea Dallavalle, che ha scritto una pagina di storia conquistando l’argento mondiale nel salto triplo con un salto da 17 metri e 64 centimetri. In studio con lui anche il suo allenatore Ennio Buttò, il delegato provinciale Coni, Robert Gionelli, e il giornalista e amico Paolo Borella, per rivivere l’impresa e le emozioni del post-gara.

Nella seconda parte riflettori puntati su rugby e basket, con un focus sull’avvio di stagione delle realtà piacentine nei rispettivi campionati. Tra gli ospiti Gaspar Russo, mediano d’apertura del Rugby Lyons; Ludovico Bazzoni, collaboratore tecnico della Bakery Piacenza; Lorenzo De Zardo, giocatore dei Fiorenzuola Bees; Roberto Villani, secondo allenatore dell’Assigeco Piacenza.

A chiudere la serata, una finestra sul mondo del Tennis Borgotrebbia che si prepara al via del campionato di Serie A2 maschile. Ospiti in studio Luca Galazzetti, uno dei giovani talenti più promettenti del circolo, il suo maestro Andrea Beghi e Vittoria Canevari, protagonista nella squadra femminile di Serie C. Chicca finale la consueta rubrica di fitness targata Acrobatic: i personal trainer presenteranno schede di allenamento, esercizi adatti a ogni età e propedeutici ai diversi sport. In replica domani alle 11.15 e alle 18, e giovedì alle 9 e alle 13.35.