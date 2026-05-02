Addio ad Alex Zanardi, amico di Piacenza

È morto Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 diventato campione-simbolo del paralimpismo. Era nato a Bologna, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo quattro ori e due argenti ai Giochi di Londra 2012 e Ri0 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente: uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava, sulle strade del senese, a una gara di beneficenza da lui organizzata.





Nel 2010 assieme a Gianluca Gasparini, giornalista piacentino della Gazzetta dello Sport, presentò nella nostra città il suo libro dal titolo “...però, Zanardi da Castelmaggiore...”.

Zanardi aveva partecipato anche alle prime quattro edizioni della Piacenza Paracycling, manifestazione di ciclismo per atleti diversamente abili che si è svolta dal 2009 al 2015 in vari comuni della nostra provincia: è stato forse grazie anche alla sua partecipazione alle prime quattro edizioni che questa disciplina ha trovato un numero sempre più crescente di iscritti a Piacenza e in tutta Italia.

Uno degli ultimi appuntamenti ufficiali del grande campione con la nostra città è stato il 22 novembre 2013,

Il rapporto di Alex Zanardi con la nostra provincia e la comunità piacentina è sempre stato speciale. Uno dei suoi primi incontri ufficiali con i piacentini fu nel maggio 2006, promosso dal Coni e dalla Federazione medici sportivi, salutato dall’allora sindaco Roberto Reggi. Nella stessa occasione fu premiato da Bruno Galvani, presidente provinciale dell’Anmil, che gli assegnò il riconoscimento a nome di tutta l’associazione.Nel 2010 assieme a Gianluca Gasparini, giornalista piacentino della Gazzetta dello Sport, presentò nella nostra città il suo libro dal titolo “...però, Zanardi da Castelmaggiore...”.Zanardi aveva partecipato anche alle prime quattro edizioni della Piacenza Paracycling, manifestazione di ciclismo per atleti diversamente abili che si è svolta dal 2009 al 2015 in vari comuni della nostra provincia: è stato forse grazie anche alla sua partecipazione alle prime quattro edizioni che questa disciplina ha trovato un numero sempre più crescente di iscritti a Piacenza e in tutta Italia.Uno degli ultimi appuntamenti ufficiali del grande campione con la nostra città è stato il 22 novembre 2013, in un affollatissimo convegno all’università Cattolica . Anche in quell’occasione Alex aveva incantato la platea, strappando applausi scroscianti. «A Piacenza e provincia trovo sempre grande affetto - aveva commentato - e soprattutto una straordinaria sensibilità verso i temi della disabilità, anche in ambito sportivo».