Alla “6 Ore” di Imola trionfo della Ferrari AF Corse

È ancora festa-Ferrari nel FIA WEC 2025, con il secondo successo consecutivo stagionale grazie all’impresa nella 6 Ore di Imola davanti a oltre 65mila spettatori presenti in tribuna nel week end. Il successo della casa di Maranello, arrivato sotto gli occhi del CEO di Ferrari Benedetto Vigna, è anche l’ennesimo trionfo targato AF Corse, la scuderia piacentina con sede in via Farnesiana e diretta dall’ex pilota Amato Ferrari.

La vittoria è andata alla 499 P Hypercar numero 51 della squadra ufficiale Ferrari – AF Corse condotta in gara da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi che, dopo essere scattati dalla pole position, salgono sul gradino più alto del podio raccogliendo l’applauso dei tifosi italiani giunti a supportare il Cavallino Rampante.

Quarto posto per la 499P numero 83 iscritta da AF Corse, affidata al pilota ufficiale del Cavallino Rampante Yifei Ye e a Robert Kubica e Phil Hanson, mentre l’altra vettura della squadra ufficiale Ferrari-AF Corse ha chiuso quindicesima con il trio composto da Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen.