Alla mezza maratona ha vinto la solidarietà

La Placentia Half Marathon ha fatto centro ancora una volta in quanto a generosità, raccogliendo 26mila euro di donazioni per associazioni ed enti del nostro territorio. Come da tradizione, nel cortile interno del castello di Grazzano Visconti si è tenuto l'atto conclusivo della 29ª edizione, con gli organizzatori che hanno potuto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a dare vita alla manifestazione. «Una giornata meravigliosa, sono diversi anni che concludiamo l'evento qui a Grazzano ed è sempre un piacere – ha detto Alessandro Confalonieri, organizzatore storico insieme a Pietro Perotti – purtroppo quest'anno abbiamo raccolto meno rispetto al passato a causa del maltempo che ha influito molto sulla parte food, ma, nonostante gli imprevisti, gli eventi confermano la propria bontà e saranno un punto fermo anche della prossima edizione che sarà la 30esima».

Spazio quindi alle singole donazioni: la novità di quest'anno, l'intitolazione della staffetta “Half Marathon 4 realy Casa Ronald”, ha fruttato 4mila euro a sostegno di Casa Ronald presso l'ospedale Niguarda di Milano, ritirati da Maria Chiara Roti della Fondazione per l'infanzia Ronald Mc Donald's Italia Ets. Quattromila euro anche per l'Hospice di Piacenza “La Casa di Iris” grazie ai piacentini che hanno partecipato alle serate al Daturi. Emanuela Peretti di Unicef e Alessandra Bonomini del Ceas Infoambiente del Comune di Piacenza hanno regalato a tutti i presenti le celebri Pigotte e ricevuto 5mila euro ricavati dalla Minimaratona del Pedibus per la raccolta fondi per emergenze internazionali Unicef, mentre è di ben 14mila euro il contributo per Progetto Vita rappresentato da Ernesto Grillo, frutto della “100x100 e staffetta salvati-salvatori”. Infine, i premi Avis consegnati da Daniela Magnani e Giovanni Villa: atleta donatore junior alla 18enne Maddalena Guidotti (ASD Placentia, 2h46'12”), atleta donatore senior a Marco Mezzadri (Ginnic Club, 2h38'27”), prima classificata Claudia Santinelli (Atletica Cologno, 1h25'31”), primo classificato Matteo Di Mauro (Casone Noceto, 1h20'46”). Infine, il premio “Donatori in divisa” per il più veloce appartenente a una delle Forze di Polizia o Armate se lo aggiudica per la quarta volta consecutiva il tenente colonnello Massimo Nafisio del 2° Reggimento Genio Pontieri (1h38'23”).