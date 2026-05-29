Brambilla sfida il top del padel mondiale

La settimana prossima il Foro Italico di Roma ospiterà il Major Premier Padel, uno dei quattro tornei più importanti del mondo. In corsa ci sarà anche un piacentino.

Ma non sarà Simone Cremona, pluricampione italiano e vero monumento del padel italiano, che dovrà giocarsi nelle qualificazioni l’ingresso al tabellone principale (sperando ovviamente che i piacentini diventino due).

Dal main draw partirà direttamente Michele Brambilla, ventenne che, assieme all’ormai consolidato compagno (e coetaneo) Noa Bonnefoy, ha ricevuto una delle due wild card messe a disposizione dalla Federazione.

«Ovviamente ringraziamo la Fip per la fiducia che ci ha accordato - commenta Brambilla - e siamo molto carichi per questa opportunità. Giocheremo martedì al Foro Italico, in un contesto molto speciale e suggestivo, in uno dei tornei che tutti sognano di disputare».