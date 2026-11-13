Brazilian Jiu Jitsu, Piacenza sul tetto d'Europa con Rodrigues

Il Brazilian Jiu-Jitsu piacentino sale sul tetto d'Europa. Cristiano Rodrigues, atleta dell'Alliance Jiu Jitsu Piacenza, ha conquistato il titolo continentale No-Gi nella categoria Master 3, cintura blu, fino a 62 chili, al Campionato Europeo IBJJF disputato a Roma. Un successo di prestigio in una delle competizioni più importanti del panorama internazionale, inserita nel circuito Grand Slam della International Brazilian Jiu-Jitsu Federation. La città eterna ha regalato altre due medaglie d'oro all'accademia: Otis Lombardi ha dominato al Roma Open Internazionale nella categoria Master 2, cintura blu, senza limiti di peso, mentre Eduardo Galana ha trionfato tra i Master 2, cintura nera, fino a 70 chili. Due atleti in gara, altrettante vittorie: un bottino impeccabile.

«Questo titolo europeo rappresenta molto più di una medaglia: è il risultato di sacrifici, disciplina e tante ore di allenamento – sottolinea Galana, allenatore dell'Alliance e a sua volta oro al Roma Open –. Cristiano ha dimostrato che con determinazione e costanza si possono raggiungere traguardi straordinari. Siamo orgogliosi di portare il nome di Piacenza su palcoscenici così importanti. Un ringraziamento speciale va a Il Poggiarello e alle aziende che credono nei nostri atleti: il loro sostegno è fondamentale per trasformare il lavoro quotidiano in risultati internazionali».

Monferrato Cup, Piacenza fa incetta di medaglie: 31 podi - Dall'Europa al panorama nazionale, l'Alliance Jiu Jitsu Piacenza continua a raccogliere soddisfazioni. Alla Monferrato Cup 2026, competizione del circuito UIJJ/IBJJF con oltre 600 atleti e più di 100 accademie al via, la squadra piacentina ha schierato 24 combattenti e portato a casa ben 31 medaglie: 8 ori, 10 argenti e 13 bronzi. Un bottino che vale il secondo posto nella classifica delle accademie e, insieme all'Alliance Jiu Jitsu Casale Monferrato, anche quello tra i migliori team. Spiccano le prestazioni di Andrea Partiti (1 oro, 1 argento e 2 bronzi), Otis Lombardi (1 oro e 2 argenti), Cristiano Rodrigues (1 argento e 2 bronzi), Eduardo Galana (1 oro e 1 argento), Mattia Pacifico (1 oro e 1 bronzo), Michel Molina e Michele Cavagnoli, entrambi autori di due ori. Barbara Bisi ha conquistato due argenti; Lorenzo Francou un argento e un bronzo, Danilo Zabelli e Adria Mueller un argento ciascuno. Sul terzo gradino sono saliti anche Diletta Pinazzi, Alfred Bricchi, Daniel Rotaru, Nicolò Mancini, Pietro Garofalo, Caterina Oddo e Yan Albuquerque. «Queste 31 medaglie rappresentano molto più di un risultato sportivo: sono il frutto di impegno, disciplina, sacrificio e passione – aggiunge il professor Eduardo Galana –. Ringrazio gli istruttori Lorenzo Migliori e Davide Intrieri, tutti gli atleti e lo staff, oltre ai compagni di Casale Monferrato. Il nostro obiettivo non è soltanto formare campioni sul tatami, ma persone forti, disciplinate e capaci di affrontare le sfide della vita. Questa conquista è per Piacenza».