Canottaggio: Vitto in evidenza agli italiani con Guerra, Sardi, Tinelli

Bilancio decisamente positivo per la Vittorino da Feltre ai Campionati Italiani di canottaggio Assoluti, Under 19 e Pararowing, andati in scena lo scorso fine settimana al bacino della Standiana, in provincia di Ravenna dove hanno gareggiato circa mille atleti in rappresentanza di cento società remiere. Pur schierando soltanto tre atleti, tutti nella categoria Under 19, infatti, la squadra biancorossa guidata dal responsabile tecnico Paolo Michelotti si è messa in luce grazie ai buoni risultati conquistati nelle due finali disputate. I primi a scendere in acqua ai tricolori a difendere i colori della Vittorino sono stati Marco Tinelli e Mtteo Sardi, equipaggio al primo anno di categoria schierato nella specialità del due senza.

I due giovani canottieri biancorossi hanno superato brillantemente tutte le batterie fino a qualificarsi meritatamente per la finale che ha assegnato titolo e medaglie; nell’atto conclusivo, dopo un’ottima partenza, Sardi e Tinelli hanno condotto una gara nel gruppo immediatamente a ridosso del podio, terminando la gara in sesta posizione. Nella specialità del singolo, invece, è stato il giovane Dario Guerra a difendere i colori biancorossi della Vittorino da Feltre. Dopo aver superato la batteria di qualifica e i quarti di finale nella prima giornata di gare, Guerra ha concluso al quinto posto, la giornata successiva, la semifinale mancando la qualificazione alla finale per pochi decimi di secondo.

Nella Finale B, il giovane canottiere biancorosso si è ben comportato terminando la prova al quarto posto che, a fronte dei quarantacinque atleti complessivamente in gara, gli è valso il dodicesimo posto finale. Da segnalare anche la positiva prestazione di Gemma Ghinelli, atleta piacentina cresciuta agonisticamente con i colori biancorossi della Vittorino da Feltre e che, per motivi di studio, gareggia attualmente con il Rowing Club Genova. Reduce dalla convocazione ai prossimi Campionati mondiali Under 23 di canottaggio, Gemma Ghinelli ha gareggiato con le compagne di squadra del sodalizio ligure nella specialità del quattro di coppia, concludendo la gara al quinto posto.

Dario Guerra