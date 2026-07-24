Cesena vola in finale agli Italiani Assoluti

Si allarga la presenza piacentina ai Campionati italiani Assoluti di atletica, in programma tra domani e domenica a Firenze.

Con la sua migliore prestazione stagione, Lorenzo Cesena ha infatti vinto il challenge (di fatto l’ultima opportunità di qualificazione) di questo pomeriggio e domani sarà ai blocchi di partenza ai Tricolori dei 400 metri a ostacoli. Il velocista classe 2001, tesserato con l’Atletica Piacenza, ha fermato il cronometro a 52”48, risultando il più veloce.

Il biancorosso, allenato da Giovanni Baldini, sarà in buona compagnia: Andrea Dallavalle, apparso in ottima forma, sarà protagonista domani sera delle finali del salto triplo, mentre Mattia Favari delle batterie di qualificazione dei 200 metri. Tutti sono legati all’Atletica Piacenza. L’Atletica 5 Cerchi schiererà, invece, Agata Gremi nella finale del martello di domenica, mentre Norberto Fontana (qualificato nel giavellotto) sarà out per un problema fisico.