Endurance, ottimi piazzamenti per il Team Bosana a Serravalle a Po

Il Team Endurance Bosana di Piozzano fa incetta di medaglie alla gara nazionale di endurance tenutasi a Serravalle a Po di Mantova. Il team in arrivo dal maneggio dell’alta Valluretta ha portato a casa ottimi piazzamenti. Amelia Beccaccini e Ormea Bosana hanno portato a casa un bel secondo posto nella categoria Cen B/R under 14. Secondo piazzamento anche per Agata Travini e Rocca Bosana nella categoria Cen A under 14. Terzo posto per Giulia Poggi e Oria Bosana nella categoria Cen A under 14. Diana Giardini e Maitri Bosana hanno concluso la categoria debuttanti nella seconda gara insieme. Davide Chiapponi e Nemo Bosana hanno finito insieme la loro seconda Cen B e si preparano ancora al passeggio nella categoria Fei. Amelia Agnello e Iside Bosana hanno concluso la Cen A, pronti per il passaggio alle Fei.