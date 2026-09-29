Farnesiana e Shinanban Karate, raffica di medaglie in Slovenia

Due ori, tre argenti e sette bronzi. E' il bottino messo a segno dagli atleti del Karate Piacenza Farnesiana (guidati dal Maestro Gian Luigi Boselli, dal Tecnico Giorgio Livelli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dal Maestro Daniele Rillosi) e della Shinanban Karate (guidati dal Maestro Luciano Baderna) all'Open di Kranji che si è tenuta in Slovenia nei giorni scorsi. Erano presenti atleti di alto livello di 58 società provenienti da nove nazioni: Italia, Slovenia, Algeria, Francia, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Ungheria, Serbia, Montenegro.

Per il Farnesiana, oro per Leonardo Scanacapra (Cadetti di peso inferiore a 63 chilogrammi) mentre si sono fermati sul secondo gradino del podio Lorenzo Centonze (Under 21, -67 kg), Eva Dallavalle (Senior Open) che ha messo al collo anche quattro bronzi e Gaia Garnelli (Junior, -53 kg). Un terzo posto per Michelle Rizzoli (under 14, -52 kg) che ha inoltre chiuso quinta tra le Cadette così come Ginevra Livelli nelle Junior.

Per la Shinanban Karate, oro per Paul Denis Popovici (Cadetti, -57 kg) che ha messo a segno anche un terzo posto tra i Junior (-61 kg), bronzo per David Hasanov (Cadetti, -52 kg).