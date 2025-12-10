I due "Boss" della scherma piacentina. «Tra noi un feeling speciale»

Passato, presente e futuro della scherma piacentina si incontrano negli studi di Zona Sport: protagonisti Alessandro e Andrea Bossalini, padre e figlio, presidente e giovane promessa del Circolo di Scherma Pettorelli.

Nella 12° puntata stagionale del programma condotto da Marcello Tassi e Selina Pozzi, la disciplina che brilla è infatti la scherma, una realtà che a Piacenza continua a sfornare talenti e risultati di prestigio a livello nazionale. Il Pettorelli sta raccogliendo successi in tutte le categorie, dall’Under 17 fino all’Under 14. Spiega il presidente Bossalini: «Abbiamo due ragazzi ai vertici: Andrea e Valentino Monaco, che a gennaio potrebbero conquistare il pass per la maglia azzurra in vista degli Europei Under 17».

Tra le novità più significative, il ritorno nel marzo 2026 – per il quinto anno consecutivo sotto l’attuale gestione – del Campionato Italiano di scherma a squadre. A sottolinearne l’importanza è ancora il “Boss”: «Piacenza diventerà di nuovo capitale della scherma. Sono orgoglioso: il mio obiettivo era creare una struttura capace di offrire una preparazione completa ai ragazzi fino a portarli in Nazionale. Questo è stato possibile grazie a uno staff di altissimo livello».

In studio emerge forte anche il legame personale tra Alessandro e il figlio Andrea: «Noi ci divertiamo, sia in pedana sia durante le gare, riuscendo a rendere ogni momento speciale».

Oggi Andrea e Valentino rappresentano le punte di diamante della società, ai vertici del ranking nazionale nelle rispettive categorie. Andrea, rientrato da poco da un infortunio, ha già conquistato un podio nazionale. Il presidente si commuove ricordando il percorso dei ragazzi: «Li abbiamo visti nascere e crescere, ed è un’emozione meravigliosa. Cerco di stargli vicino per trasmettere loro tutto il mio vissuto».

La puntata prosegue poi con il maestro del Team San Polo Judo, Giancarlo Beretta, che ha recentemente raggiunto l’importante e rarissimo traguardo della cintura nera 8º dan. Con lui, le sue allieve Anna Nicolini e Anna Cademartiri.

A chiudere l’appuntamento settimanale è un’altra realtà piacentina in grande forma: il Piacenza Basket Club, protagonista nel campionato di Serie C – girone G – con una squadra composta interamente da atleti locali. Il presidente Paolo Zanchin commenta l’ottimo momento: «La squadra è stata costruita per fare un buon campionato, ma i risultati sono migliori di quanto ci aspettassimo».

A confermare la fiducia del gruppo è arrivata la vittoria contro la capolista Virtus Medicina, che ha permesso alla squadra di salire in classifica. Il capitano Enrico Massari, attualmente infortunato, osserva: «La vittoria contro la capolista è stata spettacolare: ci ha dato grande fiducia ma anche maggiore responsabilità. Obiettivi? Siamo a ridosso della vetta e vogliamo continuare a divertirci».