Il Grande Fiume alla coppia Fontanella-Covelli

Il maltempo non rallenta i cronometri della sedicesima edizione del Trofeo del Grande Fiume, prima prova del Challenge CPAE dedicato alla regolarità ed appuntamento che ha celebrato la tradizione motoristica piacentina e cremonese con un forte richiamo al marchio Gitan e alla motonautica.Cinquantasei le automobili al via, fissato dal Pubblico Passeggio di Piacenza, cinquantasei equipaggi che hanno affrontato un centinaio di chilometri solcando le strade delle province di Piacenza e Cremona. Non solo attenzione al cronometro ma anche prove di abilità che si sono susseguite tra Piacenza Expo e la Piazza della Rocca di Caorso, teatro ideale per le motociclette Gitan che si sono presentate ad un pubblico interessato alle gesta della casa motoristica che era nata proprio in un’officina del paese.A vincere il Grande Fiume la Lancia Lambda spider Casaro di Gianmario Fontanella e Anna Covelli (CPAE) che hanno preceduto sul podio Angelo Seneci e Luisa Ciatti (MWCC) su Innocenti Mini Cooper e la Porsche 356 Super 90 di Massimo Bisi (Castellotti).Al “Trofeo Piacenza Expo” (prove nel piazzale antistante l’ente fiera cittadino) vittoria di Nausica Zumelli e Francesco Corti (Club Orobico BG) su MG B Roadster mentre nel match race ad eliminazione diretta del pomeriggio, “Trofeo Città di Caorso”, a trionfare Andrea Malucelli (Castellotti) su Lancia Beta Montecarlo con la vittoria in finale sulla Lancia Lambda di Gianmario Fontanella.Nella graduatoria dedicata ai cronometri manuali infine primo posto per Piergiuseppe Lovatti e Paolo Severgnini (CAVEC) su Innocenti 950 spider, seconda piazza per Luca Grassini ed Edwige Jadwiga (CPAE) a bordo Jaguar MK2 con Andrea Burgazzi e Giovanni Zeni (CPAE) a chiudere il podio con la Mercedes 190 SL.