Il trofeo del Grande Fiume apre il Challenge Cpae

Strade piacentine e cremonesi teatro domenica prossima, 13 aprile, della sedicesima edizione del Trofeo del Grande Fiume, appuntamento ormai consolidato nel calendario Cpae che dà il via al Challenge del club dedicato alla regolarità. L’edizione 2025 si caratterizzerà per un programma ricco e variegato, che oltre alle vetture coinvolgerà due elementi di grande rilevanza nella storia motoristica piacentina: il marchio motociclistico Gitan, simbolo dell’industria locale, e la motonautica, disciplina che ha dato lustro alla città con successi nazionali e internazionali.

La mostra dedicata alla Gitan si terrà alla Rocca di Caorso nei giorni di sabato e domenica. Parallelamente, sullo specchio d’acqua dell’Associazione Motonautica di San Nazzaro, si potranno ammirare motoscafi d’epoca da competizione, sia in esposizione statica, sia in esibizione dinamica, grazie alla collaborazione con l’associazione “Barche da Corsa Storiche”.



Tornando al cuore dell’evento che vedrà protagoniste le auto e i relativi equipaggi, il trofeo si svilupperà lungo un percorso di circa cento chilometri con quaranta prove di abilità distribuite lungo l’itinerario. Dopo la partenza dal Pubblico Passeggio di Piacenza a partire dalle 9.30, il tragitto toccherà Caorso, San Nazzaro, Isola Serafini, Soarza e Cremona, dove, nella sede del Club Amatori Veicoli d’Epoca Cremonese verrà offerto un aperitivo. Il rientro avverrà attraverso Isola Serafini e San Nazzaro, con nuove prove di abilità, fino all’arrivo a Caorso alle 13.30.

Nel pomeriggio, la competizione proseguirà con una sfida a eliminazione diretta sul circuito allestito davanti alla Rocca di Caorso.

Come da tradizione il Trofeo del Grande Fiume sostiene una causa benefica: i fondi raccolti saranno devoluti alla Società Canottieri Baldesio di Cremona, per supportare i giovani atleti diversamente abili che praticano sport agonistico.