«Il pugilato è di tutti»: i parkinsoniani a lezione dalla Boxe Piacenza

Un luogo in cui il pugilato diventa educazione, incontro e sostegno. Ieri sera, a Zona Sport su Telelibertà, i riflettori erano puntati sulla Boxe Piacenza, una realtà che da anni non è soltanto una palestra ma un vero e proprio presidio sociale. «Perché il pugilato – ha spiegato il maestro Nicola Campanini nello studio di Marcello Tassi e Benedetta Del Re – non è solo combattere, ma imparare a stare insieme, a fare gruppo».

Il viaggio parte da una delle attività più emozionanti e anche più recenti: il progetto dedicato ai parkinsoniani di Piacenza, una seduta ogni sabato mattina per stimolare movimento, equilibrio e fiducia. «Siamo già a sedici iscritti – ha raccontato Campanini – e vedere il loro sorriso quando finiscono l’allenamento ripaga qualsiasi fatica».

Accanto a lui, in studio, due giovani simboli della palestra: Deniel Velo, talento in ascesa, e Adriana Maliquati, promessa del settore giovanile femminile. «Insieme a questi ragazzi - ha specificato Campanini – l’obiettivo è creare gruppo, continuità. Copriamo tutto: dai bambini agli amatori agli agonisti, fino al professionismo quando l’atleta è pronto».

Ma l’impegno sociale resta un capitolo fondamentale: dal progetto Vega, che porta la boxe nelle piazze per avvicinare i ragazzi più fragili, all’imminente collaborazione con le scuole superiori, dove si parlerà di sport e disagio giovanile, oltre che di lezioni pratiche. «Lo sport – ha aggiunto Campanini – è un ponte verso ciò che molti ragazzi credono lontano».

Spazio poi al ring. Deniel, già campione regionale Under 19, ha raccontato il suo percorso: «Da piccolo guardavo il wrestling, ma era finzione. Io volevo qualcosa di vero. La boxe mi dà energia, carattere. Sogno il professionismo e il titolo italiano». E se lui sogna in grande, Adriana non è da meno. Campanini l’ha presentata così: «In palestra la chiamiamo Grinta, e non a caso». Lei conferma: «Sono arrivata terza agli Italiani e l’anno prossimo voglio debuttare. La boxe mi libera, mi costruisce. Il mio sogno? Diventare una campionessa».

A completare il quadro, un appuntamento speciale: il terzo Memorial Bruno Orsi, in programma domenica 14 dicembre. «Per me e per i figli Antonio e Paolo – ha concluso Campanini – vale quasi come un campionato italiano. La palestra nasce da Bruno: ricordarlo significa onorare le nostre radici».

La puntata ha dedicato poi un focus anche alla pallavolo femminile, con la Volley Academy Piacenza, e sulla pallacanestro con rappresentanti di Fiorenzuola, Bakery e Assigeco.

