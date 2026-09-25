Il ring come piazza per far conoscere anche gli altri sport

Non solo pugni, guantoni e combattimento: il ring diventa il punto di partenza per incontrare discipline diverse, scoprire nuovi sport e soprattutto coinvolgere i più giovani. È questa l’idea alla base della prima edizione di “Boxe Piacenza and Friends”, la tre giorni organizzata dalla Boxe Piacenza in programma dal 25 al 27 settembre nel cortile esterno del Palazzetto dello Sport di via Alberici, con il programma che potrà spostarsi al coperto in caso di maltempo. «Vogliamo partire dalla nostra esperienza nel pugilato – spiega il presidente della Boxe Piacenza, Antonio Orsi – ma aprendo le porte anche alle altre realtà sportive . L’obiettivo è creare una vera vetrina per discipline differenti, favorire la collaborazione tra società e offrire ai ragazzi alternative rispetto agli sport più conosciuti e praticati».

Sul ring e negli spazi della manifestazione si alterneranno così boxe, kick boxing, judo, pole dance e canottaggio, in un programma pensato per mostrare quanto sia vario il panorama sportivo piacentino. Saranno presenti la kick boxing del Centro sportivo Farnesiana del maestro Davide Bottini, quella di Castel San Giovanni della Extreme Fighters di Stefano Rizzi, il Judo Kodokan di Podenzano guidato da Maurizio Ranieri e la palestra “I Draghi” del maestro Stefano Draghi. Spazio anche alla PoleArt Air Academy di Viviana Tosca e ai giovani del canottaggio della Nino Bixio.

Il programma nel dettaglio - La manifestazione prenderà il via oggi, venerdì 25 settembre, alle 19, con la presentazione delle società coinvolte e la partecipazione del Piacenza Calcio Femminile. La Boxe Piacenza presenterà quindi la propria squadra agonistica e il professionista Ovidiu Enache, già finalista per il titolo italiano dei massimi leggeri. Dalle 20 spazio alla riunione dedicata ai debuttanti. Sabato 26 sarà invece la giornata più trasversale, a partire dalle 14, con esibizioni di arti marziali, judo e pole dance. In programma anche il primo torneo di Gym Boxe “Suino d’Oro”, riservato agli atleti over 30. Dalle 19 alle 21 tornerà protagonista la boxe agonistica, con la sfida di Enache contro il croato Bozinovic. Domenica 27 sarà dedicata ai più giovani: al mattino allenamento collegiale regionale per i pugili dai 10 ai 13 anni, mentre dalle 14 alle 17 andrà in scena un torneo giovanile a contatto controllato con atleti provenienti da Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte.

« La posizione, a due passi dal Pubblico Passeggio, ci permette di portare lo sport fuori dagli spazi abituali e renderlo visibile a un pubblico più ampio – sottolinea Orsi –. Ci interessa soprattutto avvicinare i ragazzi, far conoscere discipline che magari non hanno mai provato e costruire collaborazioni che possano continuare anche dopo questa manifestazione ». E lo sport sarà solo una parte della proposta. Durante la tre giorni Anpas Piacenza proporrà momenti formativi dedicati al primo intervento in caso di trauma e alle modalità corrette per attivare i soccorsi. Non mancherà infine un’area ristoro con due food truck. Perché “Boxe Piacenza and Friends” vuole essere sì un appuntamento sportivo, ma anche un’occasione di incontro, scoperta e divertimento.