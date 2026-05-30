Il sogno si avvera a 54 anni: Raimondi andrà ai Mondiali

Lo aveva promesso e ce l’ha fatta: Umberto Raimondi, atleta della Calypso, è stato convocato nella Nazionale di apnea e disputerà i Mondiali.

Sono stati infatti ufficializzati i nominativi dei componenti della squadra della Nazionale Italiana che prenderà parte al prossimo Campionato mondiale Junior e Senior di apnea indoor, in programma a Novi Sad (Serbia) dal 9 al 15 giugno.

Le gare previste dal programma internazionale sono di statica, dinamica, speed ed edurance, Raimondi rappresenterà l’Italia nella gara di apnea statica in programma sabato 13 giugno.

«Sono molto soddisfatto della convocazione - commenta il piacentino - è da inizio anno che mi alleno con costanza ed i risultati sono andati oltre le mie aspettative iniziali. Esordire in Azzurro a 54 anni, disputando un Mondiale, è un privilegio che penso pochissimi atleti al mondo possano vantare. Ma non mi accontento della convocazione, ora voglio ottenere un buon piazzamento e penso di avere margini di miglioramento».