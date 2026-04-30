In campo a oltre 80 anni: «Passione e acciacchi»

Al torneo di tennis delle categorie Veterani (Itf Masters Mt 100-Assipiacenza) in corso alla Vittorino quella di ieri è stata soprattutto la giornata delle semifinali del singolare maschile Over 80.

Alberto Mornacchi da Vigevano, 80 anni ben portati, si è subito schernito: «Il tennis mi ha dato tanti acciacchi, come sport è il peggiore in assoluto». Poi ha ripercorso volentieri le tappe di una passione davvero senza età: «Ho cominciato da ragazzo, poi ho abbandonato per giocare a basket, infine ho ripreso dopo i trent’anni, in quella che allora era la Serie C”.

Il suo avversario di ieri, Mario Zamperlini, 82 anni, tesserato per un circolo di Lodi, dice di essere partito in ritardo per la difficoltà di trovare compagni di racchetta: «Pur vivendo a Milano - racconta - ho faticato molto nel reperire partner. Sembra incredibile, ma era così: chi trovava il socio giusto, non lo lasciava più».

Da sinistra, Garrone e Stanga

Alla fine ha prevalso (ma i complimenti vanno a entrambi) la maggiore mobilità di Mornacchi, che ha chiuso in due set (6-4; 7-5).

Il commento di Zamperlini è comunque significativo: «Il punteggio per me equivale a una vittoria. Non pensavo infatti di rendere la vita così difficile al mio avversario, dato che non giocavo da una ventina di giorni, complice una testarda influenza».

Nell’altra semifinale, molto combattuta, Diego Stanga del Ct Predazzo ha battuto Luigi Garrone della Canottieri Adda Lodi al super tie-break: 6-4; 2-6; 10-2.

Stanga contenderà a Mornacchi, nella finale di oggi, la vittoria di categoria.