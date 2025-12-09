Judo, scherma e basket stasera a Zona Sport

Questa sera, alle 21 su Telelibertà, torna Zona Sport, il format condotto dal giornalista Marcello Tassi e Selina Pozzi. Nella prima parte i riflettori saranno puntati sul Team San Polo Judo: il maestro Giancarlo Beretta ripercorrerà le tappe principali della sua lunga carriera, soffermandosi sul prestigioso traguardo – raggiunto di recente – della cintura nera 8° dan. In studio anche l’istruttrice Giorgia Bernardelli e il judoka Riccardo Belcevski, protagonisti di un anno ricco di soddisfazioni per la realtà di San Polo.

La seconda parte sarà dedicata alla scherma, con due ospiti d’eccezione: Alessandro Bossalini, presidente del Circolo di Scherma Pettorelli, da anni fucina di talenti capaci di affermarsi a livello nazionale, e il figlio Andrea, tornato a gareggiare e a conquistare medaglie dopo un infortunio, nel segno di una tradizione familiare importante.

Infine, nella terza parte, spazio alla pallacanestro e al Piacenza Basket Club, protagonista di un’ottima stagione in Serie C. In studio interverranno il presidente Paolo Zanchin e il capitano Enrico Massari, che analizzeranno un percorso sin qui da incorniciare e la crescita dei tanti giovani del territorio capaci di conquistarsi un ruolo da protagonisti in prima squadra. Le repliche di Zona Sport andranno in onda domani alle 11.15 e alle 18.40, e giovedì alle 9.00 e alle 13.35. La puntata sarà inoltre sempre disponibile on demand su Liberta.it.