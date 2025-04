Kickboxing, tredici medaglie d'oro per la Yama Arashi

Pioggia di medaglie per la Yama Arashi nel kickboxing a Gorle (Bergamo), sede della seconda tappa del Lombardia Circuit Fight con quasi 600 atleti presenti. La palestra piacentina, guidata dagli insegnanti Erika Boselli, Tommaso Ferrari e Alex Iliev, ha partecipato prevalentemente con atleti cinture gialle, arancioni e verdi e con alcuni portacolori di maggiore esperienza (cinture blu, marroni e nere) che necessitavano di un test.

Le tredici medaglie d'oro arrivano in parte dalle cinture blu-marroni-nere (quattro nel Point Fight e una nel Light Contact) e portano la firma dei Cadetti Carlo Taglia, Matilde Cutaia e Layla El Hayek e degli Junior Andrea Contardi e Dennis Floridia. Nelle cinture gialle-arancioni-verdi, successi per Gabriele Nani, Sara Shutevsky, Nicole Costantini, Ercole Savi Saltarelli, Francesca Mazzoni (bis) e Susanna Sverzellati (due ori). Sette gli argenti: tre al "piano superiore" con Aaron Zanetti e il bis di Riccardo Bramieri, mentre tra i più giovani a segno Nikola Madzov, Beatrice Provini, Laura Shutevsky e Gianluca Repetti. Infine, i quattro bronzi con Dennis Floridia nelle cinture blu-marroni-nere e con Greta Pappaterra, Melissa Bramieri e Luca Merli in quelle gialle-arancioni-verdi.