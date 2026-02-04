La vittoria più bella di Roberta Bonatti: è nata Angelica

Per Roberta Bonatti, campionessa piacentina di pugilato, è iniziata l’avventura più bella. Non sul ring, dove ha conquistato titoli italiani e medaglie europee, ma in famiglia. La pugile professionista 28enne, cresciuta nella Salus et Virtus, è infatti diventata mamma della piccola Angelica, nata venerdì scorso, 30 gennaio. Tra i primi a far visita a Roberta e alla sua bambina, il maestro della Salus Roberto Alberti, accompagnato dalla moglie Rita Anselmi. «Il nostro – ha raccontato Roberta – è un legame che va oltre lo sport. Sono la mia famiglia allargata ed è stato bellissimo averli con me in un momento così speciale. Angelica sta bene, pesa quasi quattro chili! Stringerla tra le braccia è una delle emozioni più belle che abbia mai provato».