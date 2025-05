Pesistica, Emanuela Amisani in gara agli Europei Master in Albania

Importante appuntamento per Emanuela Amisani (Yama Arashi), in gara domani a Durazzo (Albania) agli Europei Master di pesistica. La portacolori della palestra piacentina, 52 anni, è alla sua seconda partecipazione continentale di categoria in una disciplina a cui si è avvicinata nel 2020. «In due anni - le sue parole - ho visto il livello tecnico crescere in maniera impressionante in questa disciplina. Sono consapevole che rispetto alle atlete dei Paesi nordici come Svezia, Finlandia e Norvegia, ho meno esperienza, ma la voglia di esserci, di fare una bella gara e divertirmi è più forte di tutto. Il podio? Lo vedo lontano, ma non si sa mai. Darò il massimo, come ho sempre fatto. Non credo nei miracoli, credo nel lavoro. Ed è proprio il lavoro che mi ha portata fin qui. Domani salirò sulla pedana con orgoglio, sapendo che questo percorso, comunque vada, è già una vittoria».