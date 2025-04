Piacenza Baseball, domani arriva Seveso: «Subito un big match per noi»

È ormai tutto pronto per l'esordio in campionato del Piacenza Baseball: la squadra del manager piacentino Andrea D’Auria scenderà in campo per la prima giornata del torneo di Serie B domani, domenica 13 aprile, tra le mura amiche dello stadio De Benedetti contro Altopiano Seveso.

«Quest'anno – assicura Danilo Minoia, vice presidente del club biancorosso - l'obiettivo principale sarà far crescere i nostri giovani, cercando di arrivare più in là possibile. L'esordio con Seveso può già considerarsi in big match, siamo pronti e venderemo cara la pelle».