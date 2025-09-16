Tuesday, September 16

Piacenza Paintball, bronzo nella specialità 3 Men Nord

Risultato raggiunto nel campo di Pieve Dugliara che ha ospitato l'evento finale

Gabriele Faravelli
|9 ore fa
Un terzo posto che fa ben sperare per il futuro. Il Piacenza Paintball ha conquistato la medaglia di bronzo nella specialità 3 Men Nord, risultato raggiunto tra le mura di casa in quel di Rivergaro che ha ospitato l'evento finale. Il campo di Pieve Dugliara si è colorato per la prima volta in assoluto per questo campionato a tappe, il terzo e conclusivo atto ha coinvolto un intero paese che per tutto il giorno ha potuto ammirare gli “strateghi” del paintball tra food truck, convivialità e anche curiosità per vedere da vicino come funziona questo sport. 22 in tutto le squadre che hanno partecipato alla battaglia, le migliori di tutto il Nord Italia.
Per l'occasione il sodalizio piacentino si è “triplicato”, partecipando con la squadra del Piacenza Paintball formata dal presidente Gianmaria Buschi, Chiara Pizzasegola, Elia Rancan, Ronny Cumbal e Valerio Soprani, con il Piacenza Academy che ha visto in campo Mattia Girolamo, Pascal Flumeri, Mattia Pandelli e Simone Bardi, e infine con il Piacenza Delta con Claudio Campioni che ha guidato Federica Salvatori e Alessio Diliè. In virtù dei piazzamenti ottenuti nelle altre due tappe, il Piacenza Paintball ha dunque conquistato il terzo posto generale del 3 Men Nord con 269 punti totali, alle spalle dei Dead Bunker di Vicenza primi con 300 e dei Donkey di Modena, secondi con 282. Undicesima posizione infine per il Piacenza Academy con 150 punti, quindicesima per il Piacenza Delta con 121. 

