Placentia Half Marathon, partito il conto alla rovescia

Il grande countdown è scattato verso la Placentia Half Marathon di domenica. Il Salone Pierluigi di Palazzo Farnese ha ospitato ieri mattina la consegna ufficiale dei pettorali istituzionali, simbolo imprescindibile di uno degli eventi sportivi più importanti del nostro territorio. «Si conferma la presenza di tutte le istituzioni, forze armate e forze dell'ordine, che garantiranno anche il servizio di sicurezza per tutta la durata dell'evento - ha detto Alessandro Confalonieri, storico organizzatore della mezza maratona insieme a Pietro Perotti - ci sarà anche il Consiglio Comunale con l'assessore alla cultura Christian Fiazza che sarà iscritto alla gara agonistica, mentre altri assessori e consiglieri prenderanno parte alle camminate con i bambini». Saranno dunque duemila i partecipanti alla Placentia Half Marathon di domenica mattina, altrettanti i piccoli che il giorno prima daranno vita alla Minimaratona Pedibus, 3 chilometri insieme a insegnanti e genitori.

«Venite tutti a vedere, sarà una festa per Piacenza» l'invito della sindaca Katia Tarasconi.