Sabato parte la nuova era della Boxe Piacenza

«Oggi si realizza un sogno che Bruno, mio papà, coltivava già tanti anni fa, anche perché in questa palestra si era allenato da giovane pugile con il maestro Franzone». Parte da un commosso amarcord Antonio Orsi, presidente della Boxe Piacenza, nel raccontare l’approdo della società biancorossa al Palazzetto dello Sport di via Alberici, nuova sede della società biancorossa, che sarà inaugurata sabato mattina.

In questi mesi la vecchia sala pugilistica è stata completamente rinnovata con lavori costati circa 50mila euro, nuovi arredi ed attrezzature, compreso il ring che ospiterà le sedute di “guanti”.

«Vogliamo creare una struttura funzionale e moderna, che permetta agli atleti di lavorare nel comfort - spiega - abbiamo 20 pugili agonisti e una cinquantina di amatori, tra i quali un crescente numero di donne, siamo ai vertici regionali nelle classifiche dell’attività giovanile, credo che l’aggiudicazione di questo spazio alla Boxe Piacenza, decisa dall’amministrazione comunale, sia stato, oltre che un gesto di virtuosa trasparenza, un giusto riconoscimento ai nostri sforzi».