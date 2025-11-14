Sassi e D'Aguanno fanno sognare Piacenza sul tatami

Autunno ricco di successi per la palestra piacentina Judo Shiai, che celebra le qualificazioni di Thomas Sassi e Loris D’Aguanno alla finale degli Assoluti Federali Fijlkam A2, in programma il 22 e 23 novembre a Follonica.

Sassi, impegnato nelle qualifiche piemontesi del 2 novembre, ha conquistato con autorità il primo posto nella categoria 60 chili, impressionando pubblico e avversari: tutti gli incontri sono terminati per Ippon, segno di un’evidente superiorità tecnica. A Bologna, domenica scorsa, D’Aguanno ha invece centrato un meritatissimo secondo posto, rallentato solo da un infortunio alla spalla durante i turni precedenti. Anche per lui vittorie per Ippon e una prova di carattere e determinazione. Nella stessa manifestazione, Nicolò Abategiovanni e Ivana Juric hanno disputato ottimi incontri, pur non riuscendo a qualificarsi alla finale del Campionato Esordienti B.

Altrettanto bene hanno fatto i più giovani al Campionato Nazionale e Gran Prix Giovanile Csen 2025, svoltosi lo scorso fine settimana a Riccione: la Judo Shiai Piacenza ha confermato la propria eccellenza con tre ori e tre bronzi su otto atleti in gara. Oro per Emma Tromby, Lara Georgiev e Riccardo Melfa; bronzo per Alessio Georgiev, Adam Driza e Andrea Pocorobba. Ottime prestazioni anche per Nicolò Abategiovanni e Mia Mandas, protagonisti di incontri combattuti e di grande valore tecnico.

Un bilancio che riempie d’orgoglio la società, come sottolineano i dirigenti Fabana Draghi e Fulvio Sassi: «I nostri ragazzi hanno mostrato non solo talento, ma anche un comportamento esemplare e autentico spirito sportivo».