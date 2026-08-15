Splendido Dallavalle: bronzo agli Europei

Un altro grande risultato per il piacentino Andrea Dallavalle, che a Birmingham (Inghilterra) ha vinto la medaglia di bronzo ai Campionati europei di salto triplo.

Dallavalle ha raggiunto i 17,37 metri al primo salto, ottima misura che lo ha immediatamente proiettato sul podio. Davanti a lui, due fenomeni in serata di grazia: l’altro azzurro Andy Diaz ha vinto l’oro con un super-balzo a 18,15 (migliorato di 28 centimetri il suo primato italiano), poi il portoghese Pedro Pichardo (argento con 17,76).

Dallavalle, tesserato con le Fiamme Gialle che si allena al campus Dordoni con coach Ennio Buttò, si conferma nell’élite internazionale, dopo l’argento Mondiale a Tokyo di un anno fa.