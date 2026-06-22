Sul ring di Nibbiano cinque vittorie per la Boxe Piacenza

Nove combattimenti, di cui otto con pugili della Boxe Piacenza, che portano a casa cinque vittorie al termine di sfide spettacolari ed equilibrate. Per il terzo anno consecutivo - con il contributo dell’amministrazione comunale di Alta Valtidone - è tornato il ring ai piedi della chiesa di San Pietro e a fianco alla campo sportivo, che è stato teatro della grande impresa stagionale del Nibbiano. MVP della riunione il 18enne egiziano-piacentino Moustafa Abdelrahman, dalle potenzialità ancora tutte da scoprire, ex aequo con il 27enne fighter Thomas Carcassa. Ma i maestri della società biancorossa (Campanini, Albertelli, Vigevani, Rizzi e la new entry Badagnani, fresco ingaggio dalla Salus et Virtus) possono dirsi soddisfatti dei loro allievi, compreso l’élite Daniel Velo, giudicato perdente dall’unico verdetto discutibile della serata. Esordio vincente tra gli Under 19 per il figlio d’arte Michele Minio (50 kg) che con determinazione e un ritmo incessante ha piegato ai punti Leonardo Chirulli (New Boxe Order). Niente da fare invece per il 13enne Matteo Adimi (Under 15 - 44 kg) e negli Elite 85 kg per Luigi Auricchio entrambi sconfitti. Terza volta sul ring e terza vittoria per Moustafa Abdelrahman, 18 anni, che ha concesso una sola ripresa a Federico Gromero (Rozzano) impressionando per la varietà e lo spessore dei colpi che hanno convinto l’arbitro a fermare cautelar mente l’avversario all’inizio del secondo round. Con qualche match dall’esito altalenante alle spalle, il 17enne Thomas Carcassa (Under 19 - 70 kg) ha mostrato grandi progressi nella vittoria ai punti contro Doria Ruiz Joshua (Boxe Voghera). Opposto probabilmente all’avversario più forte della serata - Toure Soufiane della New Boxe Order - il 29enne Jeyson Tripaldi (Elite - 70 kg) ha portato a casa una sofferta vittoria al termine di tre riprese eccezionalmente equilibrate e intense. Negli Elite - 70 kg. sconfitto ai punti da Dario Migliorini (Boxe Voghera) ma con un verdetto difficilmente comprensibile il comunque positivo Daniel Velo. Gran finale con un’ultima meritata vittoria ottenuta dalla Boxe Piacenza negli Elite 75 kg. con Bylyku Klajdi che si è fatto preferire per l’incalzante ritmo offensivo a Giovanni Profili (Ironfit). Suggello di una serata pugilistica davvero spettacolare.

Abdelrahman in azione Klajdi in guardia Un attacco di Minio Tripaldi dopo la vittoria con il figlioletto sulle spalle e i suoi insegnanti Deniel Velo