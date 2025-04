Vanno forte i piacentini che corrono nei Gp virtuali

Cresce e convince l’Nrg Driving Simulation Center di via Cornegliana, che ha concluso il campionato italiano Gran Turismo Aci Esports con risultati di alto livello, imponendosi come una delle realtà più competitive nel panorama nazionale della guida simulata e piazzandosi al quinto posto assoluto in classifica.

A firmare l’impresa, il primo equipaggio di Nrg, formato da Tommaso Zavaglia e Pio Vitale, piloti in costante ascesa che stanno facendo parlare di sé per talento, preparazione e grinta. Al volante di una Aston Martin V8 Vantage GT3, vera icona di potenza, precisione e grinta, i due giovani talenti del Driving Simulation Center di Piacenza hanno dato prova di grande maturità tecnica e lucidità mentale. La vettura, impreziosita da una livrea personalizzata con il logo Nrg, non è stata soltanto uno strumento di gara, ma il simbolo di un progetto che unisce passione, allenamento e innovazione.

Un risultato che non arriva per caso, ma è frutto di preparazione, spirito di squadra e della visione di un centro che punta tutto sull’eccellenza nella guida simulata.

Il calendario del campionato ha toccato sei circuiti iconici del motorsport internazionale, da Indianapolis a Monza, fino al tracciato sudafricano di Kyalami, offrendo sfide adrenaliniche e scenari spettacolari. Proprio in questi contesti ad alta intensità, l’equipaggio piacentino ha dimostrato il proprio valore.

Da sinistra, il pilota Tommaso Zavaglia, il team manager Lorenzo Boriani e l’altro pilota Pio Vitale