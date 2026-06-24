Vitorino, domenica parte un Open da record

Si preannuncia l’edizione numericamente più ricca quella dell’Open Delta Rem-Assi Piacenza, in programma sui campi in terra rossa della Vittorino da Feltre dal 28 giugno al 12 luglio.

L’edizione 2026 - presentata questa mattina in conferenza stampa dal presidente biancorosso Gianluigi Tedesco, dal direttore tecnico del settore tennis Giuseppe Massola e dagli sponsor Stefano Teragni e Michael Calegari - ha infatti già la partecipazione di quasi centodieci agonisti, che potrebbero aumentare ulteriormente visto che sarà possibile iscriversi fino a sabato.

«Numeri - ha evidenziato Tedesco - che confermano non soltanto l’interesse sempre crescente verso questo torneo, ma anche la crescita continua del nostro settore tennistico. Abbiamo appena sfiorato la promozione al campionato di B2 con la squadra maschile al termine di un ottimo campionato, e pochi mesi fa abbiamo anche ospitato una tappa del circuito internazionale del l’Itf Master Mt. Doveroso un ringraziamento agli sponsor che da anni sostengono questo nostro torneo». «Al momento - ha precisato Massola - abbiamo quasi centodieci iscritti, il numero più alto finora mai raggiunto, con una netta prevalenza per l’ambito maschile, ma le iscrizioni resteranno aperte anche nei prossimi tre giorni e siamo sicuri che aumenteranno ulteriormente. Ci fa piacere vedere anche tanti soci della Vittorino che scenderanno in campo in questo torneo, a conferma della crescita del nostro settore tennis già evidenziata dal presidente Tedesco».

Il torneo Open singolare sia maschile che femminile vanta un montepremi di 4.000 euro e oltre al Trofeo Vittorino metterà in palio, per il quinto anno consecutivo, anche quello dedicato all’imprenditore piacentino Domenico Mazzoni. «Ringrazio la Vittorino, il Coni, la Federtennis e tutte le persone che hanno lavorato all’organizzazione di questo evento - ha detto Michael Calegari, nipote di Mazzoni e rappresentante di Delta Rem - perché attraverso questo torneo ci permettono di ricordare la figura di mio nonno come grande appassionato di sport». «Un imprenditore autenticamente innamorato dello sport - ha aggiunto Teragni ricordando Mazzoni - che ha sempre dedicato energie e risorse per sostenere eventi agonistici e di promozione che permettessero ai giovani di avvicinarsi alla pratica sportiva. Come Assi Piacenza affianchiamo la Vittorino da tanto tempo e siamo lieti che questo torneo continui a crescere anno dopo anno».