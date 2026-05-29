Wolverines, la vittoria con Ciriè vale i playoff

Giornata di gloria per il football americano piacentino: domenica scorsa, davanti al pubblico di casa, i Wolverines hanno superato i Blitz Cirié con il punteggio di 29-13, conquistando una vittoria pesantissima che vale non soltanto l’accesso ai playoff del campionato di Terza Divisione (9FL), ma anche il primo posto matematico nel Girone A. I biancorossi chiudono così la regular season con un bilancio di cinque vittorie e una sola sconfitta, riuscendo a mettersi alle spalle i Gorillas Varese e garantendosi un piazzamento importante in vista della postseason. I biancorossi potranno ora sfruttare due settimane di pausa per preparare al meglio il primo turno della postseason: il 7 giugno, Piacenza affronterà in casa i Cavaliers Castelfranco per continuare a cullare il sogno promozione.