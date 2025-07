Anche dai Caraibi per la 6 Giorni delle Rose

Per la prima volta dal 1998, nel contesto dei Gran premi internazionali di Fiorenzuola - 6 Giorni delle Rose bianche parteciperà un atleta di Grenada. Alla prossima edizione della manifestazione internazionale di ciclismo su pista, in programma al Velodromo “Attilio Pavesi” dal 1° al 6 agosto, sarà infatti al via Red Walters, 25 anni, pistard e stradista cresciuto nel Regno Unito ma in gara per il paese caraibico. Walters, che vanta diversi titoli di campione nazionale su pista e su strada, ha già rappresentato Grenada ai Mondiali su pista di Glasgow nel 2023. Nel 2024 è stato anche vicecampione panamericano su strada, mentre nel 2023 si è imposto in una tappa del Giro di Bulgaria. Walters avrà così l’opportunità di confrontarsi con campioni e atleti provenienti da tutto il mondo, in gare sempre di altissimo livello.Una “bandiera” in più fra le tante che da fine anni Novanta a questa parte hanno colorato il Velodromo di Fiorenzuola, nel segno dei valori più genuini dello sport. Tutte le informazioni sulla gara sono disponibili sul sito www.fiorenzuolatrack.eu